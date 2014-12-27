قوات النظام تقصف حي الوعر بحمص بقنابل "النابالم"

استهدفت قوات النظام حي الوعر في مدينة حمص، بقذائف تحوي مادة "النابالم" الحارقة، ما أوقع عشرات الجرحى في صفوف المدنيين بين مصابين بحروق شديدة، وحالات اختناق بالغازات المنبعثة من القذائف.

وأكدت شبكة "سوريا مباشر" أن قوات النظام المتمركزة على حاجزي ديك الجن (شرق حي الوعر) وحاجز المستشفى العسكري (شمال الحي) أطلقا سبعة قذائف تحمل مادة "النابالم" الحارقة على مناطق متفرقة من الحي، مما أدى إلى سقوط 16 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال، تفاوتت إصاباتهم بين الخطرة والمتوسطة.

وأوضحت الشبكة أن سبعة جرحى أصيبوا بحروق بالغة جراء وجود مادة تعطي حرارة عالية على أجسامهم، كما دخل عدد من المصابين في حالة إغماء بعد استنشاقهم الغازات المنبعثة من هذه القذائف.

وأكد شهود عيان انتشار مادة برتقالية اللون على جدران الأماكن المستهدفة بعد انطفاء الحرائق، ما يؤكد، بحسب خبراء عسكريين، استخدام النظام لمادة "النابالم" في استهداف الحي.

كما أشار مراسل "سوريا مباشر" إلى أن المادة التي خرجت من القذائف نشرت حرارة عالية جداً، أدت إلى صهر الحديد في المناطق المستهدفة، كما أن رشها بالماء يزيدها اشتعالاً.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام السوري مادة "النابالم" في استهدافه لحي الوعر، حيث استهدف، في الأسبوع الماضي وحده، الحي بعشرات الغارات السامة.