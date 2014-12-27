39 غارة للتحالف ضد مواقع داعش خلال يومين

قالت قوة المهام المشتركة إن القوات الأميركية وحلفاءها نفذت 39 غارة جوية على التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا خلال اليومين السابقين.

وقال بيان للقوة إن مقاتلات وقاذفات وطائرات من دون طيار ضربت 16 هدفاً للمتطرفين في سوريا و15 هدفاً في العراق.

وفي وقت سابق، دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم "داعش" في شرق المركز الثقافي وشرق حي صوفيان بالقرب من مدرسة اليرموك في منطقة بوطان بمدينة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة.