سوريا.. قتلى في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة كردية

قتل 6 أشخاص، هم طفلان و4 عناصر في وحدات حماية الشعب الكردي، في انفجار سيارة مفخخة عند حاجز للقوات الكردية في محافظة حلب في شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "انفجاراً كبيراً وقع بعد ظهر يوم الأحد في منطقة قطنة القريبة من مدينتي عفرين وإعزاز في محافظة حلب، تبين أنه ناتج عن سيارة مفخخة انفجرت عند حاجز لوحدات حماية الشعب".

وأشار الى أن أربعة عناصر على الحاجز قتلوا في الانفجار، بالإضافة الى طفلين. وجُرح من جراء الهجوم أكثر من عشرة مدنيين بينهم أطفال. وكان الضحايا المدنيون على مقربة من الحاجز.

والمنطقة التي وقع فيها الانفجار واقعة تحت سيطرة الأكراد، وهي محاطة بمناطق فيها تواجد لتنظيم داعش وجبهة النصرة. ويخوض الأكراد مع كل منهما معارك ضارية على جبهات مختلفة.