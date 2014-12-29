فقدان فرنسي وزوجته اليابانية بعد توجههما إلى سوريا

أعلنت السلطات اليابانية أنها تسعى للحصول على معلومات عن رجل فرنسي جزائري وزوجته اليابانية غادرا طوكيو مطلع نوفمبر، متوجهين إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا، وقطعت أخبارهما منذ ذلك الحين.

وقال مصدر قريب من الملف إن الرجل وزوجته وهما مسلمان وفي العشرين من العمر دخلا إلى تركيا أولاً، ثم توجها إلى الحدود السورية. وهناك فقدت السلطات أثرهما.

وذكرت الصحف اليابانية أن الحكومة اليابانية وسفارة فرنسا في طوكيو اللتين علمتا بخططهما حاولتا ردعهما عن السفر من دون جدوى.

وقد أكد الشابان أنهما يريدان السفر بهدف تقديم مساعدة "إنسانية"، ونفيا رغبتهما في المشاركة في المعارك في المنطقة.

يذكر أن عدد المسلمين في اليابان قليل، وهم لم يتأثروا بتيار متطرف ولم يتوجهوا إلى سوريا كما في بلدان أخرى.