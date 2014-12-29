مجازر داعش.. 2000 شخص أعدموا في 6 أشهر

في إحصاء لعدد القتلى الذين قضوا على أيدي عناصر داعش في سوريا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التنظيم المتطرف قتل 1878 شخصا في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية غالبيتهم مدنيون. إلى ذلك، قتل التنظيم 120 من أفراده غالبيتهم أجانب حاولوا العودة إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين.

ومن بين القتلى 1175 مدنياً، بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال.

قبيلة الشعيطات.. والمصير المر

وأضاف أن 930 شخصاً من المدنيين هم من قبيلة الشعيطات السنية بشرق سوريا التي قاتلت داعش للسيطرة على حقلي نفط في أغسطس الماضي عام 2014.

إلى ذلك، أعدم داعش 502 جندي من قوات الرئيس السوري بشار الأسد، و81 من المسلحين المناهضين للأسد.

كذلك أعدم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة منذ نوفمبر، 116 من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى التنظيم، لكنهم أرادوا في وقت لاحق العودة إلى أوطانهم. وقتل أربعة آخرين من مقاتليه في اتهامات أخرى. أما الغالبية العظمى من ضحايا التنظيم فمن السكان السوريين.

يذكر أن الحرب في سوريا أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص منذ العام 2011، حين انطلقت احتجاجات سلمية ضد نظام الأسد.