مصر وروسيا على خط أزمة سوريا.. ولقاء قريب للمعارضة

في وقت تدفع مصر بكل جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية عبر جمع كافة أطياف المعارضة في الخارج والداخل السوري، كشف حسن عبدالعظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة في الداخل، أن لقاء قريباً سيجمع المعارضة السورية.

وأعلن في اتصال مع "العربية" أن اللقاء سيتم في القاهرة قريباً، وذلك للتوصل إلى رؤية مشتركة، قبيل لقاءات مماثلة في موسكو، تسبق لقاء المعارضة مع وفد الحكومة السوري.

ورجح بأن يجمع المعارضة لقاء آخر في موسكو خلال 26 و27 يناير المقبل، على أن يتم اللقاء مع الوفد الحكومي بعد ذلك.

وفيما يتعلق بموضوع مصير رئيس النظام السوري، قال عبدالعظيم إن ذلك يتقرر عبر التفاوض.