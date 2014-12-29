"نساء داعش" يحتجزن 15 سورية في البوكمال

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الأحد، أن عناصر إناثاً من الشرطة الإسلامية، أو ما يعرف باسم "الحسبة" التابعة لتنظيم "داعش" في مدينة البوكمال السورية، قامت باعتقال نحو 15 مواطنة في المدينة بريف دير الزور الشرقي، بتهمة "عدم ارتداء الدرع".

وكانت دورية مشتركة لعنصر "الحسبة" من الذكور والإناث، شوهدت تتجول في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، كما أقدمت إحدى العناصر الإناث على ضرب مواطنة في منطقة سوق النوفوتيه بالمدينة، بدعوى أن "لباسها غير شرعي"، بحسب ما أفاد المرصد.

كذلك أشار إلى أن "الحسبة أبلغت أصحاب المحال التي تقوم ببيع بضاعة نسائية بأن تكون هناك سيدة تقوم بعملية البيع في المحل".

وكان المرصد وثق في 7 ديسمبر الجاري، قيام كتيبة "الخنساء" التابعة لحسبة "داعش" بالاعتداء بالضرب على شابة واعتقالها ووضعها في حافلة كانت تحمل معتقلات أخريات بالقرب من عبارة الجميلي في شارع الجميلي بمدينة الرقة، حيث كانت الشابة برفقة والدتها التي توسلت لقائدة الكتيبة من أجل ترك ابنتها وعدم ضربها أو تبيان سبب اعتقالها، إلا أن طلبها لم يلق قبولاً من قائدة دورية الحسبة، واقتادت كتيبة الحسبة النسائية المواطنة والمعتقلات الأخريات إلى جهة مجهولة.