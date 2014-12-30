5 نقاط في منطقة الملاح في ريف حلب في قبضة الثوار

سيطر الثوار السوريون على خمس نقاط في منطقة ‫الملاح القريبة من حريتان في ريف حلب، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 10 عناصر من قوات النظام والميليشيات المساندة لها، حسب ما أفادت الهيئة العامة للثورة.

كما ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي استهدفت بلدة مضايا في ريف دمشق إلى ثمانية.

وفجرت قوات الأسد جسر جنان القديم، فيما تصدى الجيش الحر لمحاولتهم التقدم في تل صخر في ريف حماة. واستهدف الثوار بالهاون والصواريخ محلية الصنع تجمعات النظام في محيط مدينة مورك وتل الحماميات في الريف الشمالي.

في المقابل قصفت القوات النظامية حي الوعر في حمص بالبراميل المتفجرة. وشن طيرانه خمس غارات في محيط مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي.

أما في ريف دير الزور تم العثور عن أكثر من 25 جثة في مقبرة جماعية لمدنيين، بينهم طفل وسيدة. وينتمي الضحايا إلى قبيلة الشعيطات، ويعتقد أنهم قضوا على يد عناصر ِ التنظيم المتطرف، وفق ناشطون.

