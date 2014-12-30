روسيا تدعو دي ميستورا للمشاركة بمحادثات موسكو1

بدأت روسيا تضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها لعقد مؤتمر "موسكو 1"، في سبيل حل الأزمة السورية نهاية الشهر المقبل.

وفي هذا السياق، وجهت موسكو دعوة للمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا للمشاركة في المحادثات فيما تسعى المعارضة السورية في الداخل والخارج للأتفاق على وثيقة واحدة في هذه المفاوضات من خلال اجتماعات تعقد في القاهرة. وقالت المتحدثة باسم دي ميستورا إن هذا الأخير يرحب بأي مبادرة لإنهاء الأزمة السورية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن أملها في أن تقوم موسكو بدعم حل سياسي يتفق مع مقررات مؤتمر جنيف.

وتمهيداً للحوار المنتظر في موسكو نهاية الشهر الأول من السنة المقبلة، تتواصل المحادثات مع أطراف المعارضة السورية المنقسمة بين الداخل والخارج.

وكان ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اقترح الخميس الماضي أن يلتقي ممثلون عن مختلف أطياف المعارضة السورية الداخلية والخارجية في موسكو نهاية يناير المقبل قبل لقائهم المحتمل مع ممثلين عن النظام السوري، ما دفع بعض المراقبين للحديث عن إمكانية عقد حوار موسكو واحد بين النظام والمعارضة.