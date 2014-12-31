المرصد السوري: الأكراد يسيطرون على 70% من كوباني

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن القوات الكردية استعادت السيطرة على نحو 70% من مدينة عين العرب (كوباني) السورية على الحدود مع تركيا بعد أن صدت مقاتلي "داعش" الذين يحاصرون المدينة منذ شهور وأجبرتهم على التقهقر.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له إن القوات الكردية تدعمها الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة حققت مكاسب مهمة على الأرض ليل أمس الثلاثاء بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تنظيم "داعش" في جنوب المدينة.

وصارت المدينة رمزاً للقتال بين التنظيم المتشدد وأعدائه في العراق وسوريا.

ويشن مئات من مقاتلي التنظيم هجوماً على المدينة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.

وشنت القوات التي تقودها الولايات المتحدة غارات جوية يومية تقريباً هذا الشهر على مواقع التنظيم في المدينة ذات الأغلبية الكردية.

وقال المرصد الذي يجمع معلوماته من مصادر في سوريا إن القوات الكردية تسيطر الآن على جنوب ووسط المدينة ومعظم غربها وإن المنطقة التي تسيطر عليها تمتد حتى الحدود.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن كوباني هي المثال الوحيد الواضح لتعاون القوات التي تقودها الولايات المتحدة مع مقاتلين على الأرض يستهدفون "داعش" في سوريا.

وأضاف: "هناك غارات جوية كل يوم. هذ الغارات دمرت الكثير من قواعد داعش في كوباني. لو لم تكن هناك غارات جوية أعتقد أن كوباني كانت اليوم تحت سيطرة داعش".

وأضاف أن القوات الكردية كانت على وشك السيطرة على المدينة بالكامل بفضل ما حققته من مكاسب في المواقع الاستراتيجية الليلة الماضية.

وتقول الولايات المتحدة إنها تريد أن تدرب وتسلح الجماعات "المعتدلة" لقتال "داعش" على الأرض في أماكن أخرى من سوريا لكن هذه الجماعات تقول إن هناك الكثير من الغموض في الخطط الأميركية.

