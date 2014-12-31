دمشق.. إضراب عام في برزة بعد خرق النظام للهدنة

أعلن سكان حي برزة الدمشقي إضرابا عاما، وسط استياء الأهالي من ازدياد وتيرة الاعتقالات خاصة في صفوف نساء الحي على حواجز النظام.

ويقول أحد أهالي الحي إن النظام السوري خرق بنود الهدنة التي تم الاتفاق بشأنها منذ عام تقريبا، والتي نصت على قيام النظام بإطلاق سراح حوالي 350 معتقلا من أهالي الحي فضلا عن انسحاب القوات النظامية منه.

وأضاف أن "النظام خرق كثيرا من بنود الهدنة حيث قامت قواته منذ أسبوعين باعتقال نساء الحي على الحواجز، كما أنه لم يطلق سراح سوى 50 معتقلا من بين 350".

وقد قام الأهالي أيضا بقطع طريق مستشفى تشرين العسكري وطريق التل-برزة.