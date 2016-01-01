سوريا.. فرنسا تقصف مواقع نفطية لداعش بالرقة

قال وزير الدفاع الفرنسي جان‭‭ ‬‬إيف لو دريان خلال زيارة لقاعدة عسكرية في الأردن إن فرنسا نفذت ضربات جوية في وقت مبكر الجمعة ضد مواقع نفطية في سوريا بالقرب من مدينة الرقة معقل تنظيم داعش.

وكانت فرنسا أول دولة تنضم للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. ومنذ هجمات باريس في 13 نوفمبر التي أعلن داعش المسؤولية عنها زادت فرنسا ضرباتها الجوية للتنظيم في سوريا، وركزت على الرقة والأهداف التي لها صلة بالنفط.

وقال لو دريان للجنود والصحافيين في القاعدة العسكرية بالأردن التي انطلقت منها الطائرات الحربية الفرنسية ميراج 2000 في الساعات الأولى من صباح الجمعة لشن الضربات "تلقيت إفادات بشأن العمليات التي تمت خلال الليل ولا بد أن نستمر في هذا الاتجاه".