أميركا وحلفاؤها يشنون 26 غارة جوية على #داعش

قال تحالف يشن غارات جوية في العراق وسوريا في بيان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 26 غارة جوية على أهداف لداعش في البلدين أمس السبت.

وأضافت قوة المهام المشتركة اليوم الأحد، أن غارة على سوريا قرب منبج أصابت وحدة تكتيكية تابعة لتنظيم داعش ودمرت 4 مبان ومركبة للتنظيم.

وقصف التحالف كذلك أهدافا في دير الزور وعين عيسى وقرية الوحشية.

وقال التحالف إنه استخدم طائرات مقاتلة وهجومية وقاذفات وطائرات موجهة عن بعد على أهداف لتنظيم داعش في المنطقة.

وفي العراق، قرب الرمادي أصابت 7 غارات وحدات تكتيكية للتنظيم المتطرف ودمرت 3 مركبات تكتيكية ومركبتين تابعتين للتنظيم ومركبة محملة بعبوة ناسفة و3 مبان تابعة للتنظيم وموقعين للمدفعية الثقيلة موقع قتالي وموقع إطلاق وعطلت مركبة محملة بالمتفجرات ودمرت موقع إطلاق ومنعت مقاتلي التنظيم من دخول أراض وعرة.

وأضاف البيان أن غارات أخرى شنت قرب الفلوجة وكركوك وكيسيك والموصل والقيارة وسنجار والسلطان عبد الله وتلعفر.