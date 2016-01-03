معارك كر وفر بمدينة الشيخ مسكين في #ريف_درعا

تتواصل المعارك بين فصائل الثوار وقوات الأسد في محيط مدينة الشيخ مسكين الاستراتيجية بريف درعا الشمالي، على وقع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية للثوار من عدة مناطق في حوران.

معارك كر وفر تشهدها مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام بإسناد جوي من المقاتلات الحربية الروسية وميليشيات حزب الله اللبناني.

لجان التنسيق أفادت بأن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وقوات الأسد داخل اللواء 82 شمال مدينة الشيخ مسكين، ترافقت مع قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من قبل قوات النظام.

كما تعرضت الأحياء السكنية في المدينة لاستهداف بصاروخ "أرض أرض" ما تسبب بدمار في المنطقة.

فيما أعلن أربعة وعشرون فصيلا عسكريا من فصائل الثوار عن معركة جديدة باسم "أهل النخوة" لإعادة السيطرة على نقاط خسرتها في وقت سابق.

وبالانتقال إلى ريف دمشق، دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة وقوات الأسد على أطراف بلدة النشابية في الغوطة الشرقية، خلال محاولة الأخيرة التقدم في البلدة.

أما في ريف حمص الشمالي، فقد تمكنت الفصائل المقاتلة من تدمير دبابة وعربة شيلكا لقوات الأسد، وقتلت العديد من عناصرها في محاولة الأخيرة الاقتحام من عدة محاور.

إلى حلب حيث هز انفجار عنيف منطقة جمعية الزهراء الواقعة غرب المدينة عقبه اشتباكات وإطلاق نار متبادل بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة، بينما سقطت عدة قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق في سوق سد اللوز بمنطقة الشعار، فيما سقط عدد من الجرحى من المدنيين جراء قصف لطائرات حربية يعتقد أنها روسية على مناطق في بلدة بيانون بريف حلب الشمالي.