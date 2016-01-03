فرنسا تدمر موقعا لصنع صواريخ #داعش في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن الطيران الفرنسي دمر ليل السبت الأحد، موقعا لصنع الصواريخ يسيطر عليه تنظيم داعش في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن الغارة الجوية شنتها "أربع مقاتلات رافال مزودة بصواريخ سكالب تحركت بالتنسيق مع طائرات للتحالف" مستهدفة موقعا يبعد عشرات الكيلومترات شرق مدينة حلب في شمال سوريا.

وأكدت "تدمير الموقع المستهدف"، لافتة إلى أن "هذه الغارة تساهم في أضعاف القدرات اللوجستية والعسكرية لداعش في جوار مناطق المعارك".

وتعد صواريخ سكالب العابرة أكثر دقة وأبعد مسافة من القنابل العادية. وفي 15 ديسمبر، استخدمها الطيران الفرنسي للمرة الأولى منذ بدء عملياته ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وكثفت فرنسا ضرباتها الجوية لمواقع التنظيم المتطرف منذ اعتداءات 13 نوفمبر في باريس والتي خلفت 130 قتيلا.