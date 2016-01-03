مقتل 16 متطرفاً بمعارك شمال #سوريا

قتل 16 عنصرا على الأقل من تنظيم داعش، وأصيب 19 آخرون بجروح جراء معارك عنيفة خاضوها ضد فصائل كردية وعربية في ريف محافظة الرقة، معقل المتطرفين في سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 16 عنصرا على الأقل، وأصيب 19 آخرون من تنظيم داعش أمس في اشتباكات ضد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في قرية المستريحة في ريف عين عيسى في ريف الرقة" في شمال البلاد.

وأضاف أن المعارك بين الطرفين انتهت بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية، أبرزها وحدات حماية الشعب الكردية، وأخرى عربية على هذه القرية الصغيرة.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين، الأربعاء، إثر هجوم شنه التنظيم على مدينة عين عيسى، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 21 من مقاتليها، وفق المرصد.

وتقع مدينة عين عيسى على بعد أكثر من 50 كيلومترا عن مدينة الرقة، أبرز معاقل التنظيم في سوريا. وتمكن مقاتلون أكراد من استعادة السيطرة على هذه المدينة في يوليو الماضي بعد 48 ساعة من سيطرة المتطرفين عليها.