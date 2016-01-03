سوريا.. المعارضة إلى التفاوض مع النظام بعد أسابيع

تلتقي الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن اجتماع المعارضة في الرياض، اليوم الأحد، للبحث في ترتيبات عملية التفاوض، لتجتمع بعدها مع مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ومناقشة تفاصيل تتعلق ببرنامج التفاوض، حيث تصر المعارضة على بند وحيد للتفاوض ذي شقين، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية، وعدم منح الأسد وأركان نظامه المتورطين في هدر دماء السوريين أي دور خلال المرحلة الانتقالية.

وستزود الهيئة دي ميستورا أيضاً بأسماء وفد المعارضة للمفاوضات.

فيما ستبحث هيئة المعارضة في لقائها التطورات الأخيرة، والتحضير للمفاوضات، وإعداد الوثائق والبرامج والاتفاق على سياسة التفاوض، ووضع آلياتها ليكون الوفد جاهزا وملما بكل التفاصيل.