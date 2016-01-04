المعارضة تطلب من #الأسد خطوات لبناء الثقة قبل المحادثات

قال مسؤولون في المعارضة السورية، اليوم الاثنين، إنها ستطلب خطوات لبناء الثقة من الحكومة تشمل إطلاق سراح سجناء على أن تسبق انعقاد المفاوضات بين الطرفين هذا الشهر.

وقال ثلاثة مسؤولين على دراية بالتحضيرات للمفاوضات، في حديث مع وكالة "رويترز"، إن قادة المعارضة، وبينهم ممثلو جماعات مسلحة، يخططون لإبلاغ هذه الرسالة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لدى لقائهم به في الرياض غداً الثلاثاء.

وقالت الأمم المتحدة في الشهر الماضي إنها تهدف إلى عقد اجتماع بين الأطراف المتنازعة في سوريا في 25 يناير الحالي في مدينة جنيف السويسرية من أجل وضع حد للصراع المستمر منذ خمس سنوات تقريبا والذي أسفر عن مقتل نحو 250 ألف شخص.