سوريا.. المعارضة توصلت لتحديد مهام أعضاء وفد التفاوض

أكدت مصادر العربية أن الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع الرياض للمعارضة السورية، توصلت خلال اجتماعاتها المتواصلة في الرياض خلال اليومين الماضيين لتفاهمات نهائية حول أدوار فريق التفاوض، ووضع أسماء احتياطية قد تشارك في العملية السياسية.

وأفاد مراسل العربية أن المبعوث الدولي دي مستورا سيصل غداً الثلاثاء إلى الرياض للاجتماع بالمعارضة، كما تستعد الهيئة العليا للمفاوضات للقاء سفراء مجموعة من الدول تحضيرا لبدء العملية التفاوضية.

فيما ذكر مصدر في الائتلاف المعارض أن اجتماعات الهيئة يتوقع أن تبقى مفتوحة حتى بدء المفاوضات مع النظام.

وتوصلت الهيئة العليا للمفاوضات إلى تحديد مهام كل عضو في وفد المفاوضات.

