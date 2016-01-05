واشنطن تتوقع اجتماع المعارضة و#الأسد الشهر الحالي

توقعت الخارجية الأميركية عقد اجتماع بين المعارضة السورية ونظام الأسد هذا الشهر رغم التوتر بين السعودية وإيران عقب الاعتداء على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إنه من المتوقع عقد اجتماعات بين المعارضة والنظام هذا الشهر.

من جهة أخرى، أوضح معارضون سوريون عشية استقبالهم للمبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الهيئة العليا للمفاوضات السورية انتهت من توزيع المهام داخل وفدها المفاوض، وتشكيل القائمة الاحتياطية. وأوضحوا أنهم جهزوا قائمة مطالب لبناء الثقة تشمل إفراج النظام عن معتقلين في سجونه.

يذكر أن دي ميستورا سيتوجه، الثلاثاء، إلى الرياض، وبعدها إلى طهران، ثم يرجح أن يصل السبت إلى دمشق.