الأردن.. تسجيل 40 ألف لاجئ سوري خلال عام

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 40 ألف لاجئ سوري لديها خلال العام الماضي 2015.

وقالت نداء ياسين، المسؤولة في قسم العلاقات الخارجية لدى مكتب المفوضية السامية بالأردن، "إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً في الأردن هو 633.5 ألف لاجئ، "منهم نحو 40 ألفاً سجلوا العام الماضي".

وأضافت ياسين أن "من دخلوا الأراضي الأردنية في 2015 كانوا بمعدل 3 آلاف لاجئ سوري شهرياً".

وتابعت: "على الرغم من العدد الكبير للاجئين، إلا أن تراجعاً كبيراً طرأ على أعداد الداخلين إلى الأردن، مقارنة مع العام 2014، الذي شهد تسجيل 10 آلاف لاجئ و121 ألفاً شهرياً".

وأرجعت ياسين تراجع معدلات دخول السوريين إلى الأردن خلال العام الماضي، إلى 4 أسباب مرتبطة بـ "قطع المساعدات وضعفها عن اللاجئين السوريين في الأردن من برنامج الغذاء العالمي، وغلاء المعيشة، وتوجه اللاجئين إلى الدول الأوروبية، والسبب الأهم والرئيس هو احتدام الصراع في بلادهم، الذي حال دون وصولهم إلى الحدود السورية الأردنية".

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أمس الثلاثاء، أن عدد السوريين في المملكة يبلغ حوالي 1.370 مليون لاجئ، يعيش منهم داخل مخيمات الإيواء حوالي 115 ألفاً.

وأشار التقرير إلى أن احتياجات المملكة في العام 2015 لتغطية تكاليف استضافة هذا العدد من اللاجئين تم تقديرها بـ 3 مليارات دولار أميركي، فيما بلغ مجموع ما التزمت به الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة خلال العام الماضي حوالي مليار دولار.

وتزيد الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا عن 375 كيلومترا، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت وما زالت معابر للاجئين السوريين، الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستمرة التي تشهدها سوريا منذ 2011.