سوريا.. قذائف على #دمشق والنظام ينتقم من #الغوطة

لقي 8 أشخاص حتفهم جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على مناطق في شارعي بغداد والعابد ومناطق أخرى في العاصمة دمشق. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظراً لوجود نحو 30 جريحاً بعضهم في حالات خطرة.

في حين ذكرت وسائل إعلامية تابعة للنظام السوري بأن قذائف الهاون التي سقطت على دمشق، أطلقت من الغوطة الشرقية.

بينما تعرضت أماكن في بلدتي عين ترما ودير العصافير بالغوطة الشرقية لقصف مركز من قبل قوات النظام، كذلك قصفت طائرات حربية يعتقد أنها روسية مناطق في أطراف مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، ومعلومات عن سقوط جرحى، بحسب المرصد السوري.