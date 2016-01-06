المعارضة_السورية: لا بد من تنفيذ شروط القرار 2254

أكد جورج صبرة رئيس المجلس الوطني السوري وعضو الهيئة العليا للمفاوضات في لقاء مع "العربية" أنهم في وفد المعارضة للمفاوضات يرون أنه لابد من تطبيق الشروط التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2254 المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف أحكام الإعدام ضد المعارضين وفك الحصار عن المناطق التي لا توالي النظام قبل الدخول في أي نوع من المفاوضات.

وكان دي ميستورا أجرى لقاءات مع المعارضة السورية في الرياض شددت خلالها المعارضة السورية على تطبيق البنود: الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من القرار 2254 قبل الشروع بالمفاوضات المقررة أواخر الشهر الحالي. وهي البنود التي تطالب بضرورة فك الحصار عن المدن قبل الشروع بالتفاوض، وقد نفت المعارضة أن تكون تلك المطالب شرطا للتفاوض نظرا لكون القرار الأممي ينص على تطبيقها قبل موعد المفاوضات لتهيئة الظروف المناسبة لهذه المفاوضات التي تأمل الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة أن تفضي إلى تسوية سياسية لأزمة باتت تستنزف المجتمع السوري وتهدد تداعياتها المنطقة بأسرها.

