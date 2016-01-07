بالفيديو.. طفل من مضايا يصارع الجوع المميت

أظهر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طفلا من مدينة مضايا بريف دمشق يصارع الجوع المميت.

ولم تدخل طوال الأشهر الستة الماضية أي مواد غذائية إلى مضايا التي تخضع لحصار خانق من قبل قوات النظام وميليشيات حزب الله.

وبدأ الحصار مع سعي النظام للسيطرة على مدينة الزبداني المجاورة لمضايا، وسعت ميليشيات حزب الله آنذاك للضغط على الثوار في الزبداني كون عائلاتهم هربوا إلى مضايا التي لا توجد فيها أي فصائل مسلحة. وبالتالي كان عليهم إما الرضوخ لهدنة بشروط الأسد أو رؤية أطفالهم مع سكان مضايا الأصليين يموتون جوعاً. وكانت الهدنة فعلاً لكن شروطها لم تطبق، حيث من المفترض وفقاً لبنود الهدنة أن يسمح نظام الأسد وحزب الله للمساعدات الغذائية بالدخول لآلاف الأسر المحاصرة. وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتشهد مضايا أكثر من 160 حالة إغماء يومياً بسبب سوء التغذية، ووصلت أسعار المواد الغذائية لأرقام قياسية، فكيلو غرام واحد من حليب الأطفال أصبح يباع بنحو 100 دولار أميركي إن وجد.

