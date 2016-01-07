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سوريا.. الأمم المتحدة تطالب بفك #حصار_مضايا

المصدر: دبي - قناة الحدث
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طالب ناشطون سوريون منظمة الأمم المتحدة بفك الحصار عن مدينة مضايا في ريف دمشق، وإدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

حيث أطلق الناشطون حملة على موقع آفاز للتوقيع على عريضة ستسلم إلى منظمة الأمم المتحدة من أجل عقد هدنة داخل المدينة المحاصرة في سوريا ونقل المقاتلين منها، لقاء إدخال المساعدات الغذائية للمدنيين المحاصرين منذ مئتي يوم لكنها نكثت بوعدها ولم تتابع إيصال الأغذية والمواد الطبية للأسر المحاصرة بحسب توصيف الحملة.

وقضى أكثر من 20 مدنياً من أهل مضايا معظمهم جراء سوء التغذية والأمراض، بينما لقي آخرون حتفهم إثر انفجار ألغام أو إصابتهم برصاص قناصة قوات الأسد عندما حاولوا العبور لتأمين الطعام.

طفل من مضايا بريف دمشق يصارع الجوع المميت طفل من مضايا بريف دمشق يصارع الجوع المميت


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