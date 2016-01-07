حصار_مضايا.. لحم القطط طعام حلال

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر قيام أحد أهالي مضايا بذبح قطة لأكلها.

كما نشرت صور لأطفال المدينة يأخذون أوراق الشجر طعاما لهم بعد طبخه بالماء، وذلك نتيجة النقص الحاد بالمواد الغذائية إثر الحصار المطبق الذي يمارسه جيش النظام مدعوما بميليشيات حزب الله اللبناني على المدينة منذ حوالي 7 أشهر.

وتقدر المعلومات أن حوالي 40 ألف إنسان في المدينة يعانون نقصاً حاداً بالمواد الغذائية والطبية، مع استمرار القصف المكثف والممنهج المفروض عليها.

من جهتها، وثقت منظمات حقوقية عدد القتلى منذ بدء الحصار بأكثر من 50 شخصاً من بينهم أطفال حديثي الولادة جراء الجوع وآخرون في انفجار لغم أرضي أو برصاص قناصة في محاولتهم فك الحصار عن المدينة المفروض منذ يوليو من العام السابق بحسب ما نشرته شبكة سوريا مباشر.