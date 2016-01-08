تركيا ترد مئات السوريين بعد تطبيق إجراءات جديدة بحقهم

قال مسؤولون إن أنقرة بدأت اليوم الجمعة تطبيق نظام جديد لمنح تأشيرات دخول للزائرين السوريين ضمن جهودها لوقف تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا في تطور أجبر مئات السوريين على العودة إلى دمشق.

وقال مسؤول بأحد المطارات إن نحو 400 سوري توقفوا مؤقتا في بيروت لم يُسمح لهم بالسفر في رحلتين جويتين إلى تركيا مساء أمس الخميس نتيجة لهذا التحرك من جانب أنقرة وإنهم عادوا لدمشق.

وحين أعلنت عزمها فرض قيود جديدة قبل أيام أوضحت وزارة الخارجية التركية أن الحدود البرية ستظل مفتوحة أمام المهاجرين مثلما هو الحال منذ بداية الحرب السورية في 2011.

وقال تانجو بيلجيتش، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، في 30 ديسمبر الماضي: "فرض تأشيرات دخول على القادمين جوا وبرا جاء نتيجة للحاجة إلى وضع ترتيبات.. في إطار مكافحة الهجرة غير المشروعة".

وفي تركيا أكثر من 2.2 مليون سوري وهو أكبر عدد من اللاجئين في بلد واحد في العالم.

واستخدم مئات الآلاف من السوريين والعراقيين والأفغان تركيا نقطة انطلاق للوصول إلى اليونان قبل السفر لدول أوروبية أخرى في أكبر أزمة لجوء في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي نوفمبر الماضي اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تتطلع للانضمام إليه على أن تحصل أنقرة على ثلاثة مليارات يورو (3.27 مليار دولار) مساعدات كي تتحرك لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.