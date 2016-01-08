تفاصيل حادثة اغتيال الصحافي السوري ناجي الجرف

أفاد بيان صحافي صادر عن ولاية غازي عنتاب حول حادثة اغتيال الصحافي والناشط السوري، ناجي الجرف، أنه "تمت عملية قتل المواطن السوري، الصحافي والناشط، ناجي الجرف عن طريق هجوم بالسلاح الناري، بتاريخ 27/12/2015 في منطقة الشهيد كامل، حي انجيليبنار، جادة نائل بيلان. وكنتيجة للعمل المكثف لوحدات الأمن في المدينة، تم اكتشاف أن من قام بهذا الفعل هما شخصان، وذلك من خلال تحليل 337 تسجيلا من كاميرات المراقبة على الطريق الذي سلكه المشتبهان بهما، واللذان قاما بتغيير ملابسهما لاحقاً إلى أن خرجا عن مدى تغطية كاميرات المراقبة".

وذكر البيان أنه "وعن طريق أجهزة تحديد المواقع الموصولة على سيارات الأجرة في المدينة، تم تحديد سيارات الأجرة التي مرت من النقطة التي اختفى فيها المشتبه بهما عن الكاميرات في ذلك الوقت، ثم من خلال الحديث مع سائقي الأجرة تم التعرف على السيارة التي أقلتهما. كما أن المشتبهين نزلا من سيارة الأجرة في منطقة شاهين بيه، حي أونور. وبعد التحقيق في الحي، تم القبض على أحد المشتبهين بالاعتماد على شعره وحذائه. بعدها تم تفتيش مكان إقامته، وتم العثور على الملابس التي خلعها بينما كان يهرب، إضافة إلى 4 أجهزة تفجير، أحدها مع مؤقت زمني، مسدس عيار 9 ملم مجهول المصدر، كاتم صوت واحد، 3 أجهزة مؤقت زمني، 15 رصاصة من عيار 9 ملم، 5 صواعق، ومخزن سلاح واحد".