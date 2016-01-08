فيديو مثير لضابط سوري كاد أن يضحك عليه المذيع

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار تعليقات ساخرة، وفيه يظهر العقيد في جيش الأسد العقيد سهيل الحسن.

ومما أثار سخرية المعلقين الذين شاهدوا هذا الفيديو المنشور على يوتيوب، هو أن الحسن تحدث بعبارات طويلة "لها أول مالها آخر" ولم يفهم فيه أحد شيئا مما قاله، إلى الدرجة أن المذيع السوري الذي يعمل في فضائية النظام، كاد أن ينفجر الضحك في وجهه، بسبب عجز العقيد الحسن "عن تركيب جملة واحدة". مايذكر بقول الشاعر رداً على غموض الشعر في القصيدة الحديثة عندما قال: تحدّثني فلا أفهم عليها كأن حديثها الشعرُ الحديثُ. هذا مع فارق أن غموض القصيدة الحديثة له أسباب تتعلق ببنية الشعر وتقنياته، أما غموض حديث الضابط السوري، فيتعلق ببنى أخرى غير واضحة ولا زالت مجهولة. إلا أنها بالمحصلة أضحكت كل من شاهد الفيديو.

ويتضح من الفيديو المثير للضحك، برأي كثير من مشاهديه، أن الحسن أراد أن يتحدث عن شيء فلم تسعفه الجملة، فأطال، ثم أعاد تركيبها، فعجز مجددا، فحاول مرة أخرى، فضاع التعبير، وبدا كما لو أنه يربط بين جمل لا رابط بينها في الأصل.

المذيع في فضائية النظام، شادي حلوة، حبس ضحكته وكتمها، إلا أنها بدت على وجهه وهو يخفي ملامح الضحك.

يذكر أن العقيد الحسن، هو من أقرب الضباط إلى رئيس النظام السوري، وسبق له أن تعرض لحصار من قبل قوات المعارضة السورية، فاتصل برئيسه مستغيثاً طالبا العون، حيث كادت قوات المعارضة السورية أن تصل إليه أكثر من مرة.