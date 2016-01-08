حصار_مضايا.. النظام يواصل تهجير سكان الزبداني

لا يصل صدى الدعوات الدولية والعربية لإنقاذ مضايا السورية وفك الحصار عنها إلى النظام والميليشيات الموالية له.

حيث بدأت ميليشيات حزب الله والنظام بتهجير عائلات من مدينة الزبداني إلى مضايا، وبحسب المرصد فإن هذه العائلات تم نقلها بسيارات عسكرية من بلدة بلودان أو الأحياء الشرقية دون السماح لها بأخذ أي حاجيات أو طعام.

وفي رد على موافقة الأسد السماح بإدخال المساعدات إلى المحاصرين، طالبت منظمة أطباء بلا حدود بإخلاء طبي للمرضى إلى مكان آمن لتلقي العلاج، والسماح بمرور فوري ومن دون عوائق للإمدادات الأساسية المطلوبة لإنقاذ حياة المدنيين.

فيما شككت واشنطن في نوايا النظام بإتاحة مواد الإغاثة من دون عوائق.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلادها لا ترى أي مؤشرات عملية تفيد بأن النظام يريد فعلا فك الحصار عن مضايا.

وتضامنا مع أهالي المدينة المنكوبة، شهدت مخيمات سرمدا وباب الهوى وقفات احتجاجية واعتصامات للنازحين في إدلب ودوما ضد حصار مضايا في ريف دمشق وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.