دعوات بريطانية لإسقاط مساعدات غذائية جوا إلى مضايا

صدرت دعوات في بريطانيا من سياسيين معارضين لرئيس الحكومة ديفيد كاميرون تدعوه لإسقاط مساعدات غذائية جوا لسكان مضايا المحاصرة بريف دمشق، كما حصل مع الإيزيديين في أهالي سنجار بالعراق، عندما حاصرهم داعش.

وقد بعث أعضاء في مجلس اللوردات والنواب البريطاني رسالة إلى رئيس الحكومة ديفيد كاميرون مفادها أن على الحكومة البريطانية التفكير بإرسال المقاتلات التي تشارك في التحالف ضد داعش لإسقاط مساعدات غذائية فوق مضايا المحاصرة.

وأضافت الرسالة أن هذه المقاتلات بالأساس موجودة في سوريا، لتنفيذ طلعات جوية فوق هذه المناطق، وذلك ضمن مهامها لقتال داعش.