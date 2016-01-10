جبهة النصرة تعتقل ناشطين إعلاميين بإدلب

اعتقلت جبهة النصرة صباح، الأحد، الناشطين الإعلاميين السوريين البارزين هادي العبدالله ورائد فارس من داخل إذاعة يعملان فيها في مدينة كفرنبل في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وقال سونير طالب، منسق العلاقات العامة والإعلام في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "اعتقلت جبهة النصرة الناشطين هادي العبدالله ورائد فارس عند الساعة السابعة إلا خمس دقائق صباح اليوم (الأحد) من مقر الإذاعة في كفرنبل" في محافظة إدلب.

ويدير فارس إذاعة (فرش إف إم) المحلية في كفرنبل والتي يعمل فيها العبدالله، وهو ناشط إعلامي بارز منذ خمس سنوات. وكان العبدالله في عداد الصحافيين الذين شاركوا أخيراً في إجراء مقابلة إعلامية مع زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، بثت في 12 ديسمبر الماضي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته أن "مسلحين ملثمين" اعتقلوا فارس والعبدالله من كفرنبل صباح اليوم.

وبحسب طالب، فقد صادرت المجموعة التي اقتحمت مقر الإذاعة "جميع أجهزة البث الموجودة فيها كما قامت بتكسير المحتويات".

وأوضح أنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال فارس احتجاجاً على أداء الإذاعة التي تبث برامج منوعة وسياسية وبعد اتهامه بالعلمانية وموالاة الكفار" مضيفاً "كان هادي في كل مرة يتولى الدفاع عن رائد لكن هذه المرة تم اعتقال الاثنين معاً".

وتسيطر فصائل "جيش الفتح" الذي يضم "جبهة النصرة" (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وفصائل مقاتلة أخرى أبرزها حركة "أحرار الشام" بشكل شبه كامل على محافظة إدلب منذ الصيف الماضي. وبات وجود قوات النظام في تلك المحافظة يقتصر على بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين.