غارات روسية على معرة النعمان تحصد عشرات القتلى

أعلنت مصادر المعارضة أن حصيلة قصف الطائرات الروسية على معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي ارتفعت إلى نحو 60 قتيلاً. وتضاربت الروايات حول المكان الذي استهدفته صواريخ موسكو، فالائتلاف الوطني الذي دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفه بالعدوان الروسي، ذكر أن المستهدف كان سوقا شعبيا ومحيط القصر العدلي في المدينة، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الروسية استهدفت محكمة وسجنا تابعين لجبهة النصرة.

كما شملت الغارات الروسية حلب، حيث تم استهداف الأحياء السكنية بالصواريخ الفراغية في حي العامرية، في حين قتل مدني بمدينة الباب في الريف الشرقي، إثر غارات مماثلة.

من جهتها، استهدفت كتائب الثوار معاقل قوات النظام والميليشيات التابعة لها في قريتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي، كما دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار والنظام على جبهات خان طومان في الريف الجنوبي.

إلى ذلك، تصدت كتائب المعارضة لمحاولة عناصر محاصرة من قوات النظام التسلل خارج اللواء 82 شمالي مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا، حيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل عدد من عناصر قوات الأسد، في وقت شن فيه طيران النظام غارات على مناطق الاشتباك.

وشهد ريف دمشق أيضا هجمات شرسة من النظام الذي ألقت مروحياته البراميل المتفجرة على داريا، تزامنا مع قصف مكثف لجسرين ودوما بالغوطة الشرقية.

كما دارت اشتباكات بين قوات النظام وميليشياته من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى في محيط منطقة المرج بالغوطة الشرقية ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف النظام.

