الرياض.. معارضون سوريون يتدربون على "التفاوض"

يبدأ معارضون سوريون دورة تدريبية على التفاوض والديبلوماسية في الرياض بإشراف أميركيين وغربيين.

وقالت مصادر غربية لصحيفة "الحياة" إن نحو 29 معارضا سيتلقون التدريب بالتزامن مع زيارة المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض حجاب إلى باريس.

حيث يجري حجاب جولة في عدة دول غربية تشمل لقاءات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير ومسؤولة الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدركا مورغيني ومسؤولين إماراتيين.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يحاول الضغط على واشنطن وموسكو للضغط على حلفائهم السوريين للذهاب إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة مثل وقف القصف وإدخال مساعدات إلى مناطق محاصرة أو طلب الحكومة الاطلاع على قائمة وفد المعارضة.