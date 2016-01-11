المعارضة تطرد داعش من قريتين بريف حلب

طرد مقاتلون معارضون تنظيم "داعش" من مناطق في ريف حلب شمال سوريا قرب حدود تركيا.

وذكرت صحيفة "الحياة"، الصادرة في لندن، أن "كتائب الثوار استعادوا أمس قريتي قرة كوبر والخربة في ريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش الذي كان يسيطر على القريتين".

وقال ناشطون إن "هجوماً عنيفاً شنّه الثوار، على مواقع عناصر تنظيم داعش في قريتي قرة كوبري والخربة القريبتين من الحدود السورية - التركية، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة، وسقط خلال الاشتباكات قتلى وجرحى من الطرفين، وتمكن الثوار عقبها من استعادة السيطرة على كل من القريتين".

وأشار "فيلق الشام" إلى أن الفصائل المشاركة في المعركة هي "فيلق الشام وفرقة السلطان مراد ولواء المعتصم ولواء الحمزة".

وقالت "وكالة أعماق" المقربة من تنظيم "داعش" أن "مسحلي المعارضة السورية هاجموا قرية قرة كوبري في ريف حلب الشمالي"، مؤكدة "قيام طائرة من دون طيار تابعة للتحالف الدولي بتنفيذ غارة جوية على القرية أثناء هجوم الثوار عليها". وأشارت إلى أن القوات التركية استهدفت أيضاً قرية قرة كوبري خلال هجوم "الثوار" على مواقع التنظيم في القرية.

وأضافت أن عناصر التنظيم فجروا منزلين مفخخين لدى اقتراب مسلحي المعارضة منهما قرب قرية غزل في ريف حلب الشمالي، والقريبة من قرية قرة كوبري، مشيرة إلى نشوب اشتباكات عنيفة في محيط القرية، بين عناصر التنظيم والثوار.

وكان داعش سيطر نهاية الشهر الماضي على قريتي قزل وقره كوبري في ريف حلب الشمالي بعد تسلل عناصره إلى الخطوط الدفاعية للمعارضة.