النصرة تخلي سبيل ناشطين خطفتهما بظروف غامضة

بعد ساعات على اعتقالهما من دون معرفة الأسباب أو التفاصيل أفرجت جبهة النصرة عن الناشطين هادي العبد الله ورائد الفارس اللذين اعتقلتهما من مقر راديو فرش في مدينة كفرنبل بإدلب حيث يعملان.

وكانت جبهة النصرة اقتحمت صباح الأحد مقر راديو فرش في كفرنبل وقامت بمصادرة جميع المعدات الموجودة داخل مبنى الراديو ومكتب اتحاد المكاتب الثورية الذي يرأسه الناشط رائد الفارس بينها أجهزة إنترنت واتصال وكمبيوترات قبل أن تجبر العاملين في المكتب على مغادرته.

وحول أسباب اقتحام النصرة لمقر الراديو أوضحت مصادر مقربة من الجبهة بحسب شبكة شام أن مخالفة الراديو لمطالب الجبهة بوقف بث الأغاني التي تزعج المسلمين هو أحد أهم الأسباب التي دعتها للاقتحام.

وسبق أن اعتقلت النصرة كلاً من الناشطين هادي العبد الله ورائد الفارس منذ أشهر بعد اقتحام مركز مزايا التابع لاتحاد المكاتب الثورية في كفرنبل لتطلق سراحهما بعد ساعات من الاعتقال.

