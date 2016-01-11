تركيا تنوي منح اللاجئين السوريين تصاريح عمل

بعد أن أعلنت تركيا قبل أسبوعين أنه ابتداء من 8 يناير سيفرض على السوريين الذين يسافرون إلى تركيا تأشيرة دخول، ما أدى إلى تعقيد الأمور، يبدو أن تركيا تتجه إلى منح تراخيص عمل للاجئين السوريين.

فقد قال فولكان بوزقر، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، اليوم الاثنين، إن أنقرة تعتزم إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين من أجل تخفيف الضغط عليهم، وهو ما يدفعهم للهجرة.

وأضاف للصحافيين بعد لقاء فرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية في أنقرة، أن عدد المهاجرين بشكل غير مشروع تجاوز 150 ألفا في عام 2015، وأن السلطات التركية أوقفت 500 مهاجر يوميا.

وتعهدت تركيا -التي تطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي- باتخاذ خطوات لخفض العدد القياسي من المهاجرين بشكل غير مشروع الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا مقابل الحصول على حزمة مساعدات حجمها ثلاثة مليارات يورو.