المعارضة السورية: لا تفاوض ما دام القصف مستمراً

حذر المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات مع النظام السوري، رياض حجاب، الاثنين من أن المعارضة لن تكون قادرة على الدخول في مفاوضات مع النظام السوري ما دام هناك "قوات أجنبية" تقصف سوريا.

وقال في تصريح أدلى به في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في قصر الإليزيه "لا يمكننا التفاوض مع النظام بينما هناك قوات أجنبية تقصف الشعب السوري".

واتهم منسق المعارضة السورية، روسيا بقتل عشرات الأطفال بعد غارة جوية، اليوم الاثنين. وأضاف أن الطائرات الحربية الروسية نفذت "مذبحة" في عنجارة في حلب شمال غرب سوريا، حيث أصاب القذف مدارس، ما أسفر عن مقتل 35 طفلا وإصابة العشرات.

فيما دعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إلى إجراءات إنسانية فورية في المناطق المحاصرة بسوريا لاسيما مضايا. وقال هولاند إنه لا مستقبل لرئيس النظام بشار الأسد.