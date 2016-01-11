33 غارة روسية على "الشيخ مسكين" السورية

شن الطيران الروسي 33 غارة جوية على مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا بحسب لجان التنسيق.

وتزامنت الغارات الروسية مع تصعيد ميداني لقوات النظام، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات الأسد المدعومة بميليشياتٍ موالية له على الجبهتين الشرقية والشمالية لمدينة الشيخ مسكين.

من جهة أخرى، أطلقت البوارج الروسية الرابضة على سواحل اللاذقية صواريخ من نوع كاليبير استهدفت مخازن ومستودعات الأغذية في جبل التركمان والتابعة لهيئة الإغاثة الانسانية التركية، حيث كان من المخطط لها أن يتم توزيعها على ما يقارب 40 ألف إنسان في المنطقة، بحسب ما أفادت شبكة شام.