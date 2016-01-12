الحملة السعودية توزع كسوة الشتاء على لاجئي سوريا بلبنان

واصلت الحملة الوطنية السعودية من خلال مكتبها في بيروت، توزيع كسوة الشتاء على النازحين السوريين في منطقتي الكورة وسير الضنية شمال لبنان، وذلك ضمن مشروع (شقيقي دفئك هدفي) وذلك بتوزيع أكثر من 8000 قطعة شتوية على نحو 500 عائلة من اللاجئين السوريين في منطقة الكورة، على أن تستأنف غدا في سير الضنية.

وتم خلال هذه المحطة توزيع الكسوة الشتوية التي تنوعت بين البطانيات والجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات التي تغطي كل احتياجات أفراد الأسرة.

من جهته، أشار مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال أن الحملة في لبنان واصلت جهودها الإغاثية النبيلة ضمن مشروع (شقيقي دفئك هدفي)، وذلك بإطلاق هذه المحطة من توزيعات الكسوة الشتوية، ليكون مجموع المستفيدين من المشروع حتى هذه المحطة أكثر من 1500 عائلة في لبنان.

ونوه إلى أن المراحل التالية ستغطي معظم مناطق الجمهورية اللبنانية، وذلك وفقا لخطة معده خصيصا لهذا الغرض.