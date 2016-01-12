الصليب الأحمر: مفاوضات لإجلاء 400 حالة حرجة من مضايا

تعمل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة على تأمين إجلاء نحو 400 شخص لأسباب صحية من بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق، بعد إدخال الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إليها، وفق ما أكد متحدث باسم الصليب الأحمر الدولي الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا بافل كشيشيك غداة إعلان الأمم المتحدة الحاجة إلى إخراج 400 شخص في أقرب وقت ممكن من مضايا: "نعمل مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري على تحقيق ذلك".

وأضاف أن العملية "معقدة جداً وتتطلب الحصول على موافقة مسبقة ونحن نتفاوض مع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الخطوة الإنسانية".

وتمكنت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة الاثنين من إدخال 44 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى بلدة مضايا التي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ ستة أشهر.

وتزامن ذلك مع إدخال 21 شاحنة مماثلة إلى بلدتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب (شمال غرب) المحاصرتين من الفصائل المقاتلة منذ الصيف الماضي.

