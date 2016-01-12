بوتين: بحث منح اللجوء للأسد سابق لأوانه

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت موسكو ستمنح حق اللجوء للرئيس السوري بشار الأسد، الذي ارتكب "أخطاء عدة"، بحسب ما قال لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال بوتين في الشق الثاني من المقابلة مع الصحيفة الألمانية: "أعتقد أنه من السابق لأوانه بحث هذه المسألة".

وتابع: "منحنا اللجوء لسنودن، وكان الأمر أصعب من فرضية منحه للأسد"، في إشارة إلى إدوارد سنودن العميل الأميركي السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي الذي منح حق اللجوء في روسيا عام 2013.

وأضاف بوتين، بحسب الترجمة الروسية للمقابلة التي نشرها الكرملين: "أولاً يجب إعطاء الشعب السوري فرصة لتقرير مصيره بنفسه".

وتابع: "أنا أؤكد لكم أنه إذا حصل هذا الأمر بطريقة ديمقراطية، قد لا يضطر للذهاب إلى أي مكان، سواء كان رئيساً أم لا".

وتسعى القوى الكبرى إلى تنظيم مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة في محاولة لإنهاء النزاع في سوريا، الذي أدى إلى مقتل 260 ألف شخص.

وتنص خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي على إجراء محادثات بين مختلف أطراف النزاع في 25 يناير وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً.

ودافع بوتين الذي بدأت بلاده حملة ضربات جوية في سوريا في 30 سبتمبر دعماً للأسد، عن الرئيس السوري رغم أنه أقر بارتكابه "أخطاء عدة" منذ اندلاع النزاع في بلاده في 2011.

ورأى بوتين أن العنف لم يكن ليتصاعد بهذه السرعة "لو لم يكن يغذى من الخارج منذ البداية - بكميات كبرى من المال والأسلحة والمقاتلين".

وخلص بوتين إلى القول: "نحن ندعم جيش الأسد والمعارضة المسلحة على حد سواء. وبعضهم أعلن عن ذلك وبعضهم يفضل أن يلزم الصمت، لكن العمل مستمر".