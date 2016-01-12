عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

سوريا.. المساعدات تدخل حي "الوعر" في حمص

المصدر: العربية.نت
حي الوعر في حمص "أرشيفية"
رابط مختصر

أدخلت الأمم المتحدة أمس الدفعة الثالثة والأخيرة من المساعدات، ضمن إحدى مراحل اتفاق الوعر الذي تم توقيعه بين لجنة الحي والنظام بمدينة حمص، والتي يفترض بعد انتهائها أن تفتح الطرق أمام حركة البضائع من وإلى الحي.

حيث دخلت 28 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية وألبسة وأغطية، وبالتزامن معها استقبل الأهالي الدفعة بمظاهرة تطالب النظام والأمم المتحدة بفك الحصار عن مضايا وإدخال الأطعمة والمواد الغذائية إليها، كما دخلت الى حيّهم المحاصر.

كما حصلت "زمان الوصل" على قوائم أسماء المحاصرين المسموح لهم بالخروج من الحي أمس، ضمن تطبيق الاتفاق نفسه.

وسلمت لجنة الحي مؤخرا النظام قائمة بأسماء أكثر من 7 آلاف معتقل، على أن يسلم الثوار سلاحهم المتوسط والثقيل بعد إيداعه في مشفى جمعية البر والخدمات الاجتماعية.

كلمات دالّة

#المساعدات, #الوعر, #حمص, #سوريا, #حصار, #الأسد, #المعارضة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر