سوريا.. المساعدات تدخل حي "الوعر" في حمص

أدخلت الأمم المتحدة أمس الدفعة الثالثة والأخيرة من المساعدات، ضمن إحدى مراحل اتفاق الوعر الذي تم توقيعه بين لجنة الحي والنظام بمدينة حمص، والتي يفترض بعد انتهائها أن تفتح الطرق أمام حركة البضائع من وإلى الحي.

حيث دخلت 28 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية وألبسة وأغطية، وبالتزامن معها استقبل الأهالي الدفعة بمظاهرة تطالب النظام والأمم المتحدة بفك الحصار عن مضايا وإدخال الأطعمة والمواد الغذائية إليها، كما دخلت الى حيّهم المحاصر.

كما حصلت "زمان الوصل" على قوائم أسماء المحاصرين المسموح لهم بالخروج من الحي أمس، ضمن تطبيق الاتفاق نفسه.

وسلمت لجنة الحي مؤخرا النظام قائمة بأسماء أكثر من 7 آلاف معتقل، على أن يسلم الثوار سلاحهم المتوسط والثقيل بعد إيداعه في مشفى جمعية البر والخدمات الاجتماعية.