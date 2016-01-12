جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول أوضاع مضايا وكفريا والفوعة

نددت سامانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مغلق في مجلس الأمن بشأن الأزمة الإنسانية في مضايا بما وصفته التكتيكات الوحشية التي يستخدمها النظام ضد شعبه والتي تخير السكان بين التجويع والاستسلام. فيما نفى مندوب النظام بشار الجعفري من نيويورك وجود مجاعة في مضايا.

وأشارت باور، في الجلسة التي دعت إليها نيوزيليندا وإسبانبا، إلى وجود الآلاف من الناس يتضورون جوعا الآن بشكل متعمد في كل من مضايا وكفريا والفوعة المحاصرة.

الجلسة المغلقة التي عقدت بمشاركة الأعضاء الخمسة عشر، بحثت الأوضاع في هذه المدن الثلاث وعمليات توزيع المساعدات الإنسانية التي بدأت أمس بعد ستة أشهر من الحصار.

وفي ختام المشاورات، أكد سفير نيوزلندا لدى الأمم المتحدة، جيرارد فان بوهيمين، أن هناك 400 مدني في بلدة مضايا بحاجة ماسة إلى أن يخرجوا منها، إلا أن سفير سوريا لدى الولايات المتحدة بشار الجعفري أكد من جهته، أن لا وجود لنقص في المساعدات الإنسانية في مضايا.

وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله في الأردن، كان طالب بضرورة وصول المساعدات إلى المحاصرين في سوريا استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير.

في حين دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال استقباله المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات مع النظام السوري رياض حجاب، دعا إلى اتخاذ التدابير الإنسانية اللازمة في المناطق السورية المحاصرة، لا سيما مضايا.

