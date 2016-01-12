منسق المعارضة: أميركا تراجعت عن موقفها بشأن سوريا

اتهم رياض حجاب، منسق المعارضة السورية، إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتراجع عن موقفها بشأن سوريا لاسترضاء روسيا، مشيراً إلى أن التاريخ لن يسامح أوباما، على حد تعبيره.

وقال حجاب إن المعارضة السورية ستواجه خياراً صعباً بشأن إمكانية المشاركة في محادثات السلام المقررة في 25 من هذا الشهر في جنيف.

وأضاف حجاب أن الخلافات لا تزال قائمة مع الحكومة السورية والأمم المتحدة بشأن جدول أعمال المحادثات.

كان قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في 18 ديسمبر رسم خارطة طريق لمحادثات السلام مدتها عامان، لكنه فشل في حل مسألة الرئيس السوري.