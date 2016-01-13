تحت صورة الأسد.. اتحاد الكتّاب يرفع شعار التنوير

قرر اتحاد الكتاب العرب، في سوريا، رفع شعار "ثقافة التنوير" لمؤتمره العام التاسع، الذي سبق واجتمع نهاية العام الماضي لانتخاب رئيس له، إلا أنها المرة الأولى التي يطلق فيها الاتحاد شعارا لإحدى دوراته، وكانت مستلهمة من عبارة لرئيس النظام السوري يتحدث فيها عن "الخطر" الذي "يتهدد" الثقافة.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية، أمس الثلاثاء، أن اتحاد الكتاب أصدر بياناً في هذه المناسبة، تحدث فيها عن "ثقافة التنوير" وخلص إلى أن مامرت به سوريا في السنوات الأخيرة، كان مجرد "وعي زائف ومزّيف ودخيل على المجتمع السوري".

وحضر رئيس النظام السوري، بصورته الكبيرة التي وضعت على اليسار من نضال الصالح، رئيس الاتحاد، وعلى يمينه الشعار الذي اجتمعوا لأجله: "ثقافة التنوير"، وجلس الصالح بينهما متحدثاً عن "كل مايمت بصلة للتنوير" حتى لو وصل الأمر الى المناهج الجامعية العامة والخاصة، واعداً بأن مشروعه التنويري "سينبض بالحياة" وسيسخر لذلك "كل الوسائل المتاحة".

هذا ولم يتطرق البيان الذي أصدره اتحاد الكتاب العرب، في سوريا، الى قضية اللاجئين والنازحين، على الإطلاق. علماً أن هذا المؤتمر جاء بعد خمس سنوات كاملة من آخر مؤتمر له، أي بعد ولادة الثورة السورية على نظام الأسد، وكل متفرعات هذه الثورة من لاجئين ونازحين ودمار حل بالبلاد.

ولم يشر البيان بكلمة واحدة، وهو الصادر عن مايفترض أنهم مثقفون وأدباء وسياسيون، الى مسوّغات التغيير في سوريا وثورة الشعب على رئيس النظام.

بل إن الاتحاد اختار شعارا ثقافيا مجرداً -ثقافة التنوير- رفعه المثقفون العرب منذ أكثر من 100 سنة، وخطّت أقلامهم كتباً ومقالات لاتحصى بشأنه. علماً أن القضايا الأكثر إلحاحاً، برأي كل النخب الثقافية في العالم، ماعد اتحاد الكتاب في سوريا، هي قضايا اللاجئين والنازحين السوريين.

خصوصا أن شعاره الجديد- القديم، ومؤتمره التاسع، استلهم عبارة "تاريخية" قالها رئيس النظام، عن خطر يتهدد الثقافة، ولم ينتبه أدباء سوريا الاتحاديون، أو غضّوا أبصارهم، عن أولوية الخطر الذي هدّد ويتهدّد حامل هذه الثقافة، وهو الشعب السوري نفسه، الذي تعفّف عنه اتحاد الكتّاب العرب، وأشاح بنظره عن ملايينهم اللاجئين وملايينهم النازحين، وتوقف عند "رفاهية" شعار توقَّف أصحابه، أصلا، عن إطلاقه، منذ حوالي ربع قرن!.

واكتفى الاتحاد، في انحياز واضح لمن ثار عليه شعبهم، ووضعوا صورته مقابلة لـ"التنوير" الأخير الذي "سيشنّفون" به آذان من تبقى من السوريين، الذين ولاشك سينظرون بكثير من الريبة، وكثير من السخط الممزوج بما هو أشد، الى أدبائهم الذين باتوا يستلهمون إبداعهم ووحيهم الشعري، من عبارة قالها رئيس نظام ثار عليه الشعب.. فهبّ الأدباء الاتحاديّون لنجدته، ووقفوا على قلب رجل واحد، وثاروا، هُم، على الشعب نفسه، هذه المرة.