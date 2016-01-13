دعوة أممية لجمع 500 مليون دولار لتعليم الأطفال السوريين

وجَّه مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم، غوردون براون، مناشدة أمس الثلاثاء، لجمع 500 مليون دولار للسماح لنحو نصف الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان وتركيا والأردن، والبالغ عددهم إجمالا مليونا طفل، بالذهاب إلى المدرسة وتوفير بديل لأسرهم عن الهرب إلى أوروبا.

وقال رئيس وزراء بريطانيا السابق إن الهدف بعد ذلك هو إلحاق المليوني طفل اللاجئين جميعا بالمدارس في 2017.

وأضاف براون أن نحو 400 ألف طفل سوري شقوا طريقهم إلى أوروبا ودول أخرى فرارا من الحرب السورية الدائرة منذ نحو خمس سنوات لكن لا يزال هناك نحو مليوني طفل لاجئ آخرين في لبنان وتركيا والأردن.

وتابع قوله للصحفيين: "ما لم نتحرك لتوفير فرص للتعليم فسيكون لدينا آلاف الأطفال بالشوارع.. سيكونون عرضة لخطر عمليات تهريب الأطفال.. وسيكونون عرضة بوضوح لخطر التشدد".

وذكر أنهم سيكونون أيضا معرضين لخطر عمالة الأطفال وأن معدلات زواج الأطفال ترتفع أيضا.