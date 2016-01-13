قوات النظام تسيطر على سلمى في ريف اللاذقية

دخلت قوات النظام السوري إلى بلدة سلمى شمال غرب البلاد، التي تُعتبر معقل الفصائل المقاتلة كحركة أحرار الشام وجبهة النصرة في ريف اللاذقية.

أفاد المرصد السوري بأن قوات الأسد ومسلحين موالين للنظام دخلوا بلدة سلمى بغطاء جوي روسي كثيف إثر تقدم قوات النظام وسيطرتها على عدد من التلال المحيطة.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات ترافقت مع عدد من الضربات الجوية التي نفذتها طائرات حربية روسية وصلت الى أكثر من 120 غارة جوية خلال الـ48 ساعة الماضية.

كما أكد أن القصف المكثف من قوات النظام وسيطرته على سلمى من شأنه أن يفتح طريق قوات النظام للتقدم في جبل الأكراد في ريف اللاذقية.



