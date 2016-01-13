"حزب الله" يدافع عن تدخّله بسوريا ويدين الإرهاب

أصدر "حزب الله" اللبناني بياناً، أمس الثلاثاء، يدين فيه ما سمّاه "الأعمال الإرهابية المتواصلة التي تستهدف المدن العربية والاسلامية". وذلك في معرض تعليقه على التفجير الذي ضرب تركيا والتفجيرات التي ضربت العراق.

ولفت في البيان الذي نشرت قناة "المنار" التابعة له، بعضاً مما ورد فيه، أن "حزب الله" استغل المناسبة للدفاع عن نفسه وتدخله في سوريا، فقال إن إدانة الإرهاب "لا يمكن أن تكون من خلال إدانة من يحارب الإرهاب في سوريا".

إشارة من الحزب الموالي لإيران، إلى تدخّله العسكري في سوريا والقتال لصالح الأسد، ما أدى بحسب تقديرات كثيرة وموثقة الى مسؤولية الحزب عن قتل آلاف السوريين في مناطق كثيرة من سوريا.

يشار الى أن البيان الذي أصدره "حزب الله" لإدانة تفجير تركيا وتفجيرات العراق، ألمح الى "أزمات جانبية" من شأنها أن "تشتت الجهود" وطالب "بالتكاتف" ومحذراً المنطقة ومعها العالم من "تهديد الإرهاب" على حد وصفه.

وكرّر "حزب الله" محاولته الدفاع عن تدخله العسكري في سوريا، قائلاً إن الإدانة التي وجهت للذين "يحاربون الإرهاب في سوريا" ينبغي أن توجه "للذين يدعمون الإرهاب" دون أن يسمّيهم، في محاولة منه لحرف الأنظار عن الانتقادات المحلية والعربية والدولية لدوره في قتل السوريين وتنفيذه لـ"أجندة" إيران في المنطقة.