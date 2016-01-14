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الحر يكبد النظام وحزب الله عشرات القتلى في درعا

المصدر: دبي - قناة العربية
أطراف الشيخ مسكين بدرعا (أرشيفية)
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تواصلت المواجهات العنيفة بين فصائل الجيش الحر وقوات النظام مدعومة بميليشيات حزب الله في قرية الشيخ مسكين بدرعا.

وأفادت شبكة "سوريا مباشر" بأن كتائب المعارضة كبدت قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه عشرات القتلى إلى جانب تدمير مبنى تتمركز به قوات النظام.

في حين واصل الطيران الحربي الروسي استهداف بلدة الشيخ مسكين بثماني غارات متزامنة مع قصف صاروخي عنيف طال منازل المدنيين.

لجان التنسيق المحلية في حلب أفادت أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وقوات الأسد على محور حي الراشدين في الريف الغربي وسط قصف مدفعي متبادل.

كما استهدف الطيران الروسي المباني السكنية في بلدة حيان ومدرسة في حي الزبدية في حلب، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال.

كلمات دالّة

#درعا, #سوريا, #الشيخ مسكين, #الطيران الروسي, #حزب الله, #الجيش الحر, #قوات النظام السوري

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